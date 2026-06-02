Mali je rekao za Tanjug da očekuje da kraja ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora.

Takođe, danas ili sutra očekuje povratnu informaciju od MOL-a na poslednji predlog koji je poslala srpska strana u vezi sa radom Rafinerije u Pančevu i još neka pitanja, kako kaže, koja su ostala otvorena u tim pregovorima.

''Pa ćemo da vidimo. Ja sam optimista da možemo do kraja nedelje da zatvorimo ovu rundu pregovora. Naravno to zavisi i od njih i od nas, ne odustajemo'', rekao je Mali za Tanjug na pitanje šta se trenutno dešava u pregovorima sa MOL-om, s obzirom da uskoro, 6. juna, ističe produženi rok koji je OFAC dao toj kompaniji za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u.

Mali je naveo da krizu sa NIS-om nije izazvala srpska strana i podsetio da je do sada bilo više produženja od OFAC-a odnosno američke administracije.

''I njima je u interesu da se ova kriza reši na najbolji mogući način. Tako da, što se nas tiče, u dobroj veri, nastavljamo razgovore sa MOL-om sa ciljem da završimo te razgovore u što kraćem vremenskom periodu'', rekao je Mali.