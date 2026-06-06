Mali je rekao Tanjugu da je više od 7.000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje zahvaljujući Programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i ocenio da su dosadašnji rezultati tog programa objektivno dobri.

"To je sjajan program, sa jedan odsto kamate. Ako pogledate kolike su kamate na stambene kredite, ako pogledate koliko je skočila cena kapitala i zbog inflacije i zbog globalnih izazova, to je prosto ponuda koja se ne odbija", rekao je Mali komentarišući nedavno usvojenu odluku Vlade Srbije o proširenju garantne šeme za stambene kredite za mlade.

Ministar je podsetio da država nadoknađuje nisku kamatnu stopu bankama.

"Na takav način pokazujemo i snagu naših javnih finansija i brigu prema ljudima. Mi ćemo sa tom politikom nastaviti", poručio je Mali.

Tražnja za ovim kreditima bila je, kako kaže, izuzetno visoka, a sam program doprineo je rastu domaće građevinske industrije i razvoju tržišta nekretnina.

"Zato smo i rešili da proširimo tu garantnu šemu i da damo još više šansi mladima da svoje stambeno pitanje reše na takav način. Mnogo sam srećan i ponosan na tu Vučićevu ideju i kako smo je, na kraju krajeva, sproveli. Uradili smo dosta toga i dosta toga tek treba da uradimo, puno toga da ispravimo, ali su rezultati onoga što smo do sada uradili objektivno dobri", zaključio je Mali.

Vlada Srbije usvojila je početkom maja Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se ova sredstva uvećavaju za dodatnih 300 miliona evra, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra.

Na ovaj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima starosti od 20 do 35 godina u kupovini prve stambene nepokretnosti, saopšteno je tada iz Vlade Srbije.

U Programu mogu da učestvuju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni ili nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici. Maksimalan iznos kredita je 100.000 evra, a na njega imaju pravo svi mladi starosti od 20 do 35 godina čije je prebivalište na teritoriji Srbije.

Učešće u ovom kreditu iznosi jedan odsto, a država će pružati pomoć mladima u prvih šest godina kredita, tako što će svakog meseca dodavati 124 evra iz budžeta za svakog korisnika kredita.