Vučić je u Parizu, odgovarajući na pitanje novinara da li smo blizu izbora, s obzirom na to da pojedini mediji pišu tako zbog skupa koji je SNS prijavio za 26. ili 28. jun, a opozicija tvrdi da će izbori biti 12. jula, rekao da izbore raspisuje nadležna institucija.

"Ne raspisuju izbore oni, izbore raspisujem ja. Kad bude predmetna nadležna institucija želela to da saopšti građanima, tada će saopštiti. Predmetna nadležna institucija ne želi sada to da kaže", dodao je Vučić.

Predsednik Vučić kaže da će SNS imati veliki skup u Beogradu na Vidovdan ili pre Vidovdana i dodao da će to biti period velikih odluka za građane Srbije.

"Da li su to izbori ili nešto drugo, o tom potom", rekao je predsednik Vučić u Parizu, pred početak Međunarodne konferenciji o globalnoj politici u Šantiliju, na kojoj će danas učestvovati.