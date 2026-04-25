Lale spadaju među najlepše prolećne cvetove, ali iako su relativno jednostavne za gajenje, često se dešava da ne procvetaju ili da im cvetovi budu slabi i bez intenzivne boje. Stručnjaci za hortikulturu ističu da problem gotovo uvek leži u osnovnim uslovima gajenja.

1. Nedostatak vlage u zemljištu

Jedan od najčešćih razloga slabog cvetanja je suvo zemljište. Kada je zemlja isušena i prašnjava, lukovice slabe i biljka ne može da razvije cvet.

Ovaj problem je posebno izražen kod lala u saksijama, jer se zemlja brže suši nego u bašti.

Rešenje:

Redovno proveravati vlažnost i zalivati u skladu sa vremenskim uslovima. U sušnim periodima potrebno je obilnije zalivanje kako bi se zemlja ravnomerno navlažila.

2. Nedostatak sunčeve svetlosti

Lale najbolje uspevaju na sunčanim mestima. Kada su posađene u senci, biljka se izdužuje, stabljike postaju slabe, a cvetanje često izostaje.

Rešenje:



Saditi ih na mestima koja imaju direktno sunce veći deo dana. Svetlost je ključna za formiranje jakih stabljika i intenzivnih boja cveta.

3. Osiromašeno zemljište

Ako se lukovice godinama gaje u istom tlu bez obnavljanja, zemlja gubi hranljive materije. Bez dovoljno hraniva, biljka nema snagu za cvetanje.

Rešenje:

Obnavljati zemlju svake 2–3 godine i dodavati kvalitetan kompost ili organsko đubrivo kako bi se zemljište „osvežilo“ i obezbedilo dovoljno hranljivih materija.

Ukratko, zdrav rast i bogato cvetanje lala zavise od tri ključna faktora: pravilne vlage, dovoljno svetlosti i kvalitetnog zemljišta. Kada su ti uslovi ispunjeni, Lale mogu u punom sjaju pretvoriti baštu u prolećni spektakl boja.