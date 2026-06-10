Blokaderi su sinoć održali protest ispred zgrade Vlade Srbije, čime su blokirali Nemanjinu i Kneza Miloša. Nije ih bilo ni stotinak, a prosek godina... ne pitajte.

U redovima tamo bilo je onih koji uveliko dobijaju penziju...

I dobro, iako ni to možda nije najlogičnije, otkud oni uopšte tamo, tek da im vidite performans...

Ponašanja, kao i sami blokaderski skupovi, sve više su bez ideje, a možemo reći i - sve su bizarniji.

Penzioneri su tamo đuskali uz tehno muziku.

Mada, nije ovo nešto što može da nas začudi, kada pogledamo izvođače, ali i sve na tom skupu. "Ja sam bruka i sramota, ja sam čaša koju lomiš" Da, ova žena je razmrdavala blokadere sinoć, bolno je za slušanje. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.