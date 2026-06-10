Zdravko Ponoš, predsednik stanke Srbija centar (SRCE), NATO general i vlasnik hrvatske putovnice oglasio se na društvenoj mreži "X" gde je pisao i nabrajao sva navodna ograđivanja vlasti. Ipak, probao je tu podmuklo nešto da podvuče, ali je ubrzo raskrinkan.

On je provaljen sa svojim perfidnim "forama". A raskrinkala ga je ni manje ni više nego jedna blokaderka sa Tvitera.

Uz njegov tvit napisala je:

- Školski primer perfidne ekvivokacije! Početak tvita je realna kritika vlasti, mamac da vas privuče, a u nastavku lukavo podmetanje ili jeftin retorički trik. On koristi istu reč "ograđivanje" u dva potpuno različita značenja, da bi moralno izjednačio vlast i studente - ceo status zaključila je sa dve reči:

- Kakvo zlo! - napisala mu je.