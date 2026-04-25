Pevačica Danijela Vranić jednom prilikom je otkrila da je u srodstvu sa pokojnom proročicom Baba Vangom.

Kao mlada je, kako kaže, često pričala o Baba Vangi sa svojim ocem, koji joj nikada nije otkrio detalje koje je proročica rekla o njoj.

- Mogla je da predvidi kad će se desiti neke radikalne stvari, ali je nismo doživljavali na takav način. Tatu sam stalno zapitkivala da mi kaže da li je možda baka nešto rekla za nas, a on nam je u šali uvek govorio samo to da ćemo moja sestra i ja biti srećne. Zapravo, mi i jesmo srećne - govorila je Danijela svojevremeno.

- Inače, tata je taj koji je pobijao sve što je baka govorila i nije verovao iako je ona pogađala. Svakako o njoj ne pričamo kao o proročici - istakla je jednom prilikom Vranićeva, koja je, iako joj Vanga nije rođena baka, ubeđena u to da je baš od nje nasledila snažnu intuiciju.

"I ja sam mogla da predosetim neke stvari"

- Ranije sam mogla da predosetim neke stvari. Definitivno imam jaku intuiciju, toliko da se moje drugarice često začude koliko je izražena. To mi mnogo znači u mom poslu jer uvek znam da li će nešto biti u redu ili ne. Ipak, nisam nikad htela preozbiljno da pričam o tome - rekla je tada Danijela .



- Čuvala je mene i sestru kad smo bile male, ali se ne sećam mnogo toga. Za nas je bila samo naša baka i ništa više. Gajimo samo ljubav prema njoj i ponosna sam na nju kao na baku, a ne kao na proročicu - dodala je Vranićeva tom prilikom.

