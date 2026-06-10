Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su odnosi između Srbije i Sjedinjenih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju pod predsednikom Donaldom Trampom, promenu za koju kaže da je izmenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena.

U ekskluzivnom intervjuu za Fox News Digital, Vučić je pohvalio Trampov pristup Balkanu, tvrdeći da je fokus administracije na ekonomsku saradnju, a ne na politički pritisak, odjeknuo kod mnogih Srba.

„Predsednik Tramp i njegov tim su do sada veoma marljivo i posvećeno radili na Zapadnom Balkanu“, rekao je Vučić za Fox News, dodajući da mnogi Srbi njegovu administraciju gledaju veoma drugačije od prethodnih američkih vlada.

„Ako pitate ljude u Srbiji samo da naprave poređenje između Klintonove i Trampove administracije, ili demokrata i republikanaca, ne biste verovali“, rekao je Vučić. „Bilo bi 90 prema 10 ili 95 prema 5.“

Poređenje je posebno upečatljivo u Srbiji, gde mnogi i dalje povezuju Sjedinjene Države sa NATO-ovom kampanjom bombardovanja 1999. godine tokom kosovskog sukoba, pokrenutom da bi se zaustavila represija srpskih snaga nad etničkim Albancima na Kosovu i koja ostaje jedan od najznačajnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji.

Vučić je rekao da je nedavno uputio poziv Trampu da poseti Srbiju i predvideo da će američki predsednik biti oduševljeno dočekan.

„Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo“, rekao je Vučić. „Više ljudi će biti spremno da ga pozdravi i sačeka nego što bi on mogao očekivati... Usuđujem se reći čak i više od stotina hiljada ljudi.“

Srpski predsednik je rekao da se poboljšanje odnosa između Vašingtona i Beograda sve više fokusira na ekonomiju, investicije i tehnološku saradnju, kao i na međusobne konzervativne vrednosti.

Prema Vučiću, Srbija i Sjedinjene Države se spremaju da pokrenu strateški dijalog koji će se fokusirati na energetiku, infrastrukturu, veštačku inteligenciju, saradnju u oblasti odbrane i investicione mogućnosti. Među projektima o kojima se razgovara su energetska infrastruktura, saradnja u oblasti tečnog prirodnog gasa, centri podataka i napredne računarske tehnologije.

Rastuće prijateljstvo dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, dok istovremeno nastavlja svoju dugogodišnju ambiciju pridruživanja Evropskoj uniji.

Vučić je ukazao na pripreme za Ekspo 2027 u Beogradu sa skoro 150 zemalja učesnica, kao dokaz rastućeg međunarodnog profila i ekonomskih ambicija Srbije.

Vučić, koji je bio dominantna politička ličnost Srbije otkako je postao premijer 2014. i predsednik 2017. godine, ukazao je na ekonomski rast zemlje kao dokaz njene transformacije. „Naš BDP je bio 32 milijarde (evra) kada sam postao premijer“, rekao je Vučić. „Ove godine će biti preko 100 milijardi evra, što je 120 milijardi dolara.“

Vučićev odnos sa Trampom datira još iz predsednikovog prvog mandata, kada je Bela kuća posredovala u sklapanju niza sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Srbije i tzv. Kosova. Umesto da se prvo fokusira na politički eksplozivno pitanje statusa tzv. Kosova, Trampova administracija je naglasila infrastrukturne projekte, transportne veze i investicije usmerene na poboljšanje veza između dve strane.

U septembru 2020. godine, Vučić i tadašnji tzv. kosovski premijer Avdulah Hoti potpisali su ekonomske sporazume uz posredovanje SAD u Beloj kući, koji su uključivali obaveze o proširenju železničkih i autoputskih veza i promociji investicija. Tramp je opisao sporazum kao proboj postignut fokusiranjem na „stvaranje radnih mesta i ekonomski rast“, ​​a ne na dugogodišnje političke sporove.

Na pitanje da li bi razmotrio priznavanje Kosova, koje je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine i koje su priznale Sjedinjene Države pod predsednikom Džordžom V. Bušom i većina evropskih zemalja, ako bi to otključalo ekonomsku budućnost Srbije i ubrzalo njen put ka članstvu u Evropskoj uniji, Vučić je odustao od te pretpostavke, tvrdeći da ekonomska saradnja i poboljšani odnosi treba da dođu pre razgovora o političkom statusu.

„Ne kažem da sam spreman da prekršim svoj Ustav... Uvek sam bio otvoren za razgovore ili kompromisna rešenja, uvek sam bio otvoren za razvoj odličnih ekonomskih veza i nesumnjivo mnogo boljih političkih veza. Ali nisam govorio o priznavanju nečije nezavisnosti“, rekao je.

Dok Srbija nastavlja da teži članstvu u Evropskoj uniji, zemlja je takođe održavala veze sa Rusijom i Kinom, što je balansirajući čin koji je privukao pažnju usred ruskog rata u Ukrajini i rastućih geopolitičkih tenzija širom sveta.

Na pitanje da li Srbija može da nastavi da se kreće između Istoka i Zapada u sve podeljenijem svetu ili će na kraju morati da izabere stranu, Vučić je odbacio ideju da zemlje moraju da biraju između suprotstavljenih geopolitičkih tabora. Umesto toga, ukazao je i na svoju posetu Kini i na Trampov angažman sa Pekingom kao primere onoga što je opisao kao pragmatičnu diplomatiju usmerenu na nacionalne interese.

„Predsednik Tramp nije otišao tamo zbog svoje sujete“, rekao je Vučić o Trampovoj poseti Kini. „Poveo je sa sobom sve vodeće ljude Sjedinjenih Američkih Država da bi pravili bolje poslove, da bi zaradili više novca za svoje kompanije.“

Vučić je rekao da je i sam usvojio sličan pristup tokom svoje posete, tvrdeći da bi lideri trebalo da daju prioritet ekonomskim mogućnostima za svoje građane, a ne ideološkim svrhama. „Dolazim iz male zemlje. Tražio sam više investicija i borio sam se za interese svog naroda“, rekao je.

Srpski predsednik je rekao da isti pragmatični pristup treba da vodi napore za rešavanje tekućih sukoba i u Ukrajini i na Bliskom istoku.

„Uvek je bolje imati hiljade dana pregovora nego jedan dan rata“, rekao je.

Upitan o tenzijama koje uključuju Iran i širi sukob na Bliskom istoku, Vučić je ponovio podršku Srbije Izraelu, stav koji sve više razlikuje Beograd od nekih evropskih vlada.

„Ja sam predsednik zemlje koja je jedna od veoma retkih zemalja u Evropi koja ne okleva da sarađuje i sarađuje sa Izraelom“, rekao je. „I ponosan je što to javno i otvoreno kaže.“

Vučić je upozorio na ono što je opisao kao rastući antisemitizam širom sveta.

„S vremena na vreme, jako se plašim kada vidim mnogo antisemitskih slogana i antisemitskih transparenata“, rekao je.

Srpski predsednik je rekao da se Srbija oduprla tim trendovima i obećao da će to nastaviti da čini pod njegovim vođstvom.