Istoričar i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Čedomir Antić, govoreći o Kumanovskom sporazumu i Rezoluciji 1244, rekao je da je kritičan prema velikom broju odluka koje je donelo rukovodstvo Srbije, ali da mora da prizna da vrlo često i nisu imali mnogo izbora i da sa tim njihovim odlukama treba da živimo i danas.

"Ako su Albanci birali rat i žrtve u ratu, i nisu hteli nikakav sporazum, Srbi su pokušavali da izađu iz svega sa nekim minimumom dostojanstva. Kraj rata je doveo do toga da se zamrzne sukob. Mi smo 27 godina posle toga žrtve ucenjivanja. Ono što nam je postavljeno kao pozornica od 2004. godine sa pogromom, koji je namerno izveden uz podršku i zaštitu Nemačke, Velike Britanije i Amerike, jeste pozornica koja je tu i danas, gde mi znamo da se borimo za to da naš narod opstane tamo, i da alternativa tome može da bude da ih proteraju kao Srbe iz Krajine", rekao je Antić.

On ističe da je, kada je usvojena, 10. juna 1999. godine, Rezolucija 1244 predstavljena kao pobeda Srbije, dok Kumanovski sporazum, koji je potpisan dan ranije nije. Kako je rekao, ako čitamo memoare i uspomene aktera iz tog vremana, videćemo da je, kako je rekao, Kumanovski sporazum potpisan naprečac i između dve uzbune, pod pretnjom da će Srbija biti sravnjena sa zemljom, ako to ne prihvati.

Naveo je da je, posle pada Slobodana Miloševića, tadašnji potpredsednik vlade Miroljub Labus razgovarao sa jednom grupom američkih diplomata u SAD i da su mu tada predstavili čoveka koji je napisao Rezoluciju 1244, na šta je Labus odgovorio da to nije neki uspeh i da je napisana tako da, ako bi opisivala planetu Zemlju, "neko bi mogao da kaže da je lopta, a neko bi mogao da kaže da je palačinka", na šta mu je američki diplomata i pisac rezolucije odgovorio "Pa to je i bio moj zadatak".

Antić naglašava da ta rezolucija ne odgovara nama sa današnje pozicije, ali da je tada to bilo nešto sasvim smisleno.

"Srbija nije imala podršku da se sporazume sa kosovskim Albancima. Od 1990. i vlast i opozicija u Srbiji pokušavaju da nađu sagovornika među Albancima. Po savetu Nemačke, Velike Britanije i SAD, Albanci nisu prihvatali bilo kakav razgovor ni sporazum. Oni su tek od 1994. opet pod pritiskom, počeli da prihvataju da pregovaraju o nekim temama uz strano posredovanje", naveo je Antić.

Dodaje da je lično prisustvovao pregovorima opozicije i predstavnika kosovskih Albanaca i da mu je i tada bilo jasno, na osnovu onoga što je video, da ne postoji nikakva mogućnost da se dogovore, jer su Albanci insistirali na nezavisnosti. Kako je naveo, uoči bombardovanja, došlo je do pritiska da se pregovara.

"Taj pritisak je bio otprilike ovakav: Srbiji se ponudi neki plan, Srbija kaže 'Sve prihvatamo, samo suverenitet da se potvrdi', a Albanci to odbiju. Na kraju, Srbija je dovedena u situaciju da je ucenjuju u Rambujeu, i čak ni taj sporazum nisu hteli da prihvate Albanci zato što ne daje odmah nezavisnost, pa su ih onda uverili da treba da prihvate, i oni su u zaustavljenom vremenu potpisali u Parizu sporazum, i to je onda bio put ka bombardovanju", naglasio je Antić.

On podseća da je, prema sporazumu iz Rambujea, za tri godine trebalo da se održi referendum o nezavisnosti Kosova i to pod albanskom vlašću i međunarodnim trupama koje bi bile mnogo brojnije od 12.000 srpskih vojnika koji bi ostali na KiM.

"Pritom, vi ne dajete Srbima, ni u Srpskoj, ni u uništenoj i etnički očišćenoj Krajini, pa ni u Crnoj Gori, ako hoćete, ne dajete ni približna prava", naglasio je Antić. Dodao je da bi alternativa pregovorima i ovakvom miru bio produžetak rata koji bi za nas, kao je rekao, bio jako težak.

"To bi bio novi Irak iz 2003. godine. Da li je tadašnja vlast i javnost bila spremna na ono što bi se desilo posle ja to ne znam. Ali mislim da tadašnje stanovništvo ne bi prihvatilo tu vrstu žrtava kao što je prihvatilo stanovništvo 1914. godine ili u ranijim vekovima kada ih niko nije ni pitao", ocenio je Antić.