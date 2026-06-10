Na društvenim mrežama pljušte komentari kako se sada svi ograđuju od predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Naime, ovi komentari usledili su nakon vesti da je i Aleksandar Jovanović Ćuta okrenuo leđa Đilasu ističući da ga ne interesuju koalicije.

Podsetimo, Dragana Đilasa razapeli studenti blokaderi, ali i druge opozicione partije posle odluke da izađe na izbore.

Odmah nakon što je Dragan Đilas, lider SSP-a, najavio da će njegova partija izaći na izbore, počeo je nezapamćen haos u opozicionim redovima.

Navodno će Đilas izaći u koaliciji sa takozvanim "proevropskim strankama" u koje on ubraja SRCE, PSG, NPS i (Ćutin) Ekološki ustanak.

Studenti blokaderi su žestoko napali Đilasa, a njegovi navodni budući koalicioni partneri su mu svetlosnom brzinom zarili nož u leđa i ostavili ga na čistini da sam prima udarce sa svih strana.

Jedna od kritika je što je kako ističu Đilas na početku protesta blokadera studenata stalno naglašavao da će se njegova stranka skloniti u stranu i podržati blokadere na izborima.

Međutim, on je promenio odluku i odlučio da se uključi u borbu za prelazak cenzusa na narednim izborima.

Na društvenm mrežama osvanule su žestoke kritike zbog odluke da izađe na izbore, a prema nezvaničnim informacijama, navodno je ta odluka razljutila i članovi njegove partije i, kako se priča, generalni sekretar SSP-a Peđa Mitrović prekjuče podneo ostavku na sve funkcije u stranci baš zbog toga.

Takođe, koalicija sa kojom Đilas planira da izađe na izbore još nije ni napravljena, a kako deluje već je počeo međusobni sukob. O kakvoj se koaliciji priči i kakvi su sve sukobi do sada izbili možete pročiati u našoj posebnoj vesti OVDE.