Govoreći o tome kako vidi promene u društvu nakon eventualne pobede studentsko blokaderske liste na izborima, Marija Vasić ocenila je da je neophodno sprovesti, kako je navela, "čišćenje kompletnog sistema", uz depolitizaciju bezbednosnih agencija i policije.

- To neće biti samo čišćenje ulica, moraće da bude čišćenje kompletnog sistema - rekla je ona.

Govoreći o tome kako bi trebalo da izgleda budući društveni poredak, Vasićeva je rekla da će biti potreban dugotrajan proces nacionalnog pomirenja i "novog preporoda".

Posebnu pažnju izazvao je deo njenog izlaganja u kojem se pozvala na film "Delo bez autora", koji govori o nacističkoj Nemačkoj iz ugla umetnika.

Prema njenim rečima, nakon Drugog svetskog rata prilikom obnove obrazovnog sistema u Nemačkoj postavljalo se pitanje koji nastavnici mogu da nastave da rade, pri čemu je navela da će "jednoj trećini koja nije bila" poveriti omladinu.

- Tako ćemo zaista morati da očistimo institucije od poslušnika, od partijskih bednika, prosto rečeno od ljudi bez kičme - rekla je Vasićeva.

Dodala je i da će biti potrebno stvoriti društvo u kojem će ljudi moći slobodno da govore i kritikuju bez straha od posledica.

Njene izjave izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama, a pojedini korisnici ocenili su da je sporno poređenje sa nacističkom Nemačkom, kao i retorika o "čišćenju" institucija i ljudi koje smatra političkim protivnicima.