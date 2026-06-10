"Niko ne može tenk sa Košara da naziva smećem", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Danas sam u memorijalnom kompleksu Slobodište u Kruševcu potpisala ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika Kraljevo, a Ministarstvo je izdvojilo pet miliona dinara za investiciono održavanje amfiteatra u okviru ovog memorijalnog kompleksa".

Ona je dodala da je tokom posete manja grupa blokadera negodovala je zbog vojnih eksponata u okviru kompleksa, među kojima je i tenk T-55 koji je naša vojska koristila na Košarama.

(24sedam.rs)