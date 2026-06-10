Na konferenciji za novinare nakon sednice Skupštine grada, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je značaj izrade Prostornog plana grada, koji će predstavljati osnovu za sve buduće razvojne projekte.

- Na pragu smo usvajanja dokumenta koji je bazni dokument za dalji razvoj našeg grada. Nakon Prostornog plana uslediće usvajanje Generalnog urbanističkog plana, za šta se nadam da će biti spremno za narednu sednicu Skupštine grada, a on će biti osnova za izradu planova generalne regulacije na teritoriji svih opština - rekao je Pavlović.

Kako je naveo, novi sistem planiranja doneće mnogo uređeniji razvoj grada i omogućiti građanima da kroz javne rasprave učestvuju u definisanju budućeg izgleda svojih naselja.

- Naši sugrađani će imati mogućnost da definišu u kojim delovima grada žele veću ili manju izgrađenost, kao i visinu i spratnost objekata. Određene delove grada definisaćemo kao istorijske celine koje neće moći da se menjaju - istakao je gradonačelnik.

Posebno je naglasio da će se ubuduće insistirati na tome da se najpre grade osnovni sadržaji neophodni za život, a tek potom stambeni kompleksi.

- Najvažnije je da se grad razvija planski, tako da se u novim naseljima prvo grade parkovi, vrtići i škole, a tek nakon toga omogućava izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekata. To je ključni princip budućeg razvoja grada - poručio je Pavlović.

Govoreći o predškolskim ustanovama, gradonačelnik je najavio otvaranje novih kapaciteta.

- Ove godine planirano je otvaranje tri nova vrtića, a naredne još dva. Na taj način želimo da smanjimo liste čekanja i odgovorimo na potrebe rastućih naselja. Novi vrtići planiraju se upravo u zonama koje se planski razvijaju, uz izgradnju prateće infrastrukture, kako bi se izbegao stihijski razvoj i obezbedio kvalitetan život građana - zaključio je Pavlović.