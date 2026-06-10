On je naveo da sve više kineskih kompanija pokazuje interesovanje za investicije u Srbiji, pre svega u oblasti razvoja električnih vozila.

"Predsednik Vučić je dobio topli prijem i dobrodošlicu kineskog naroda. Postoje tri glavne vesti sa te posete. Prvo, naši odnosi su ušli u novu fazu i podignuti su na novi, visoki nivo, što je do sada nezapamćeno. Potpisali smo ili najavili više od 30 sporazuma koji pokrivaju sve oblasti saradnje", rekao je kineski ambasador za RTS.

Kao drugu važnu poruku izdvojio je širenje saradnje na nove oblasti.

"Tradicionalno smo sarađivali u infrastrukturi, ali sada saradnju širimo na visoke tehnologije, biomedicinu, nove izvore energije i mnoge druge oblasti", naveo je Li Ming.

Ambasador Kine je istakao da se saradnja dve zemlje zasniva na principima uzajamnog poštovanja i obostrane koristi.

"U oblasti nauke i tehnologije već imamo dobru saradnju, kao i u poljoprivredi. Kineski i srpski naučnici blisko sarađuju kako bi tehnologije i stručnost Kine došli u Srbiju", naveo je Li Ming.

Kao primere izdvojio je zajedničku laboratoriju u Železari Smederevo, čiji je cilj povećanje efikasnosti i smanjenje zagađenja, ali i saradnju u oblasti medicine.

"Blisko sarađujemo sa naučnicima iz Srbije na razvijanju novog prirodnog leka koji se dobija iz biljaka i taj projekat ima veliki potencijal", istakao je Li Ming.

Prema njegovim rečima, saradnja u infrastrukturi ostaće važan deo odnosa dve zemlje, ali će sve više biti prostora za nove tehnološke projekte.

"Nastavićemo da širimo saradnju u oblastima novih tehnologija, uključujući i električna vozila. Sve više kineskih kompanija pokazuje interesovanje za investicije u Srbiji, za razvoj električnih vozila i delova za električna vozila i radujem se novim investicijama i tehnološkoj saradnji“, rekao je ambasador.

Li Ming je naglasio da su nauka i inovacije u samom centru kineske razvojne strategije i da Peking želi da dostignuća deli sa partnerima.

"Nauka i tehnologija ne znaju za granice. Moramo da delimo nove tehnologije kako bi ljudi imali korist od njih. Kina je danas proizvođač 75 odsto električnih vozila u svetu i, kada investiramo u druge zemlje, to podrazumeva i deljenje tehnologije, stručnosti i znanja", naveo je Li Ming.

Prema njegovim rečima, treći važan rezultat posete jeste dodatno produbljivanje "čeličnog prijateljstva" između Srbije i Kine.

"Ova poseta postavila je čvrste temelje za to naše prijateljstvo", naglasio je ambasador.

Govoreći o razgovorima predsednika Si Đinpinga i Aleksandra Vučića, Li Ming je ukazao da su se dvojica lidera saglasila oko ključnih principa saradnje. Ambasador Li Ming istakao je i da je predsednik Srbije veoma popularan u Kini.

"Predsednik Vučić je toliko popularan u Kini da mislim da ima stotine miliona obožavalaca. Gde god da ode, uvek ga ljudi prate, naročito na društvenim mrežama gde možete da vidite veliki broj objava koje podržavaju i hvale predsednika Vučića i čelično prijateljstvo između Kine i Srbije", rekao je Li Ming.

Ambasador je naglasio da su se dvojica predsednika složila da se nastavi uzajamna podrška po pitanjima suvereniteta, teritorijalnog integriteta i dostojanstva i da je temelj čeličnog prijateljstva dve zemlje. Komentarišući kritike koje se povremeno mogu čuti iz dela evropskih političkih krugova na račun odnosa Beograda i Pekinga, ambasador je ocenio da se ponekad primenjuju dvostruki standardi.

"U nekim zemljama neki ljudi kada govore o Kini primenjuju dvostruke standarde. Oni kažu: 'Vi možete da radite ono što ja kažem, ali ne možete da radite ono što ja radim'. To su dvostruki standardi", rekao je Li Ming.

Podsetio je da mnoge evropske zemlje imaju intenzivnu ekonomsku saradnju sa Kinom.

"Zemlje članice Evropske unije imaju veliku trgovinsku razmenu i investicije u Kini. Samo prošle godine investicije Nemačke u Kini premašile su 70 milijardi evra. Zašto bi onda problem bila saradnja Srbije i Kine", upitao je kineski ambasador.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming izjavio je da se Peking intenzivno priprema za učešće na specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027" u Beogradu, ističući da je reč o "jedinstvenom istorijskom događaju" i velikoj prilici za Srbiju.

Podsetio je da su predstavnici Kine već doputovali u Beograd kako bi započeli pripreme za nacionalni paviljon.

"Pre dva dana sam se sreo sa timom iz Kine. Došli su u Beograd da pogledaju mesto gde će se održati 'Ekspo' i da počnu sa kreiranjem kineskog paviljona. To govori koliko je kineski narod oduševljen i koliko želi da učestvuje na izložbi 'Ekspo 2027' u Beogradu“, rekao je ambasador.

Prema njegovim rečima, kinesko učešće biće zasnovano na tri ključna segmenta - infrastrukturnoj saradnji, razmeni iskustava i predstavljanju najsavremenijih tehnoloških dostignuća.

"Prvi aspekt je infrastruktura. Vidimo da se na gradilištu svakodnevno radi kako bi se završili stadion i prateći objekti. Drugi aspekt je deljenje našeg iskustva sa srpskim prijateljima, jer je Kina bila domaćin 'Ekspa' u Šangaju 2010. godine. Treći aspekt je što pozivamo kineske kompanije da učestvuju na izložbi", naveo je Li Ming.

Dodao je da je tokom nedavne posete Pekingu predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa predstavnicima brojnih kineskih kompanija i pozvao ih da budu deo izložbe 'Ekspo' u Beogradu.

"Verujem da će još više kineskih kompanija pokazati interesovanje i aktivno učestvovati na ovom važnom događaju", istakao je ambasador.

Li Ming je najavio i da će proslavljeni glumac Džeki Čen biti jedan od simbola kineskog nastupa na beogradskoj izložbi.

"Imamo i Džekija Čena, koji je svojevrsni imidž ambasador Kine, a biće i ambasador Kine na izložbi 'Ekspo' 2027. u Beogradu. Uveren sam da će ovaj događaj biti veoma uspešan", rekao je ambasador Kine u Srbiji.

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