Vučić će se sa Kopmanom sastati u 8.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će sa Kopmanom prisustvovati sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa početkom u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Vučić se danas sastao sa komandantom Vrhovne komande NATO savezničkih snaga u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevičem, kao i sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan general-pukovnikom Zakirom Hasanovom.

Vučić je dao ekskluzivni intervju za Fox News Digital, u kojem je rekao da su odnosi između Srbije i Sjedinjenih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju pod predsednikom Donaldom Trampom, promenu za koju kaže da je izmenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena. Ceo intervju možete pročitati OVDE.

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