Detalji susreta podeljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Srdačan i sadržajan razgovor sa ministrom Hasanovom, kojim smo nastavili konkretizaciju dogovora postignutih tokom moje poslednje posete Bakuu i razgovora sa predsednikom Ilhamom Alijevom. Razmenili smo mišljenja i o sve složenijoj bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, kao i o mestu i ulozi naših zemalja u novoj geopolitičkoj arhitekturi.

Posebnu pažnju posvetili smo vojno-tehničkoj saradnji dve zemlje, kao i konkretnim projektima u oblasti namenske industrije. Istakao sam da Srbija danas poseduje znanje, iskustvo i kapacitete da razvija i proizvodi savremene sisteme naoružanja i vojne opreme, a naš cilj je da kroz partnerstva sa prijateljskim zemljama dodatno osnažujemo domaću namensku industriju i njenu poziciju na međunarodnom tržištu.

Potvrdili smo da odnosi Srbije i Azerbejdžana počivaju na međusobnom poverenju, poštovanju i iskrenom prijateljstvu, zbog čega verujem da će saradnja u oblasti odbrane nastaviti da se razvija u obostranom interesu i na korist naših država i građana.

Zahvalan sam general-pukovniku Hasanovu na otvorenom i konstruktivnom razgovoru, uveren da ćemo rezultate današnjih razgovora vrlo brzo pretočiti u konkretne projekte", poručio je Vučić.