Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke )SDS S), poslanik Milorad Pupovac ocenio je zastrašujućim vest o vandalizmu pravoslavne crkve u Zagrebu, ali ističe da ga ne čudi s obzirom na to da pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv SPC.

"Sama vest i čin su zastrašujući. Ne znamo ništa o počiniocu pa ne možemo komentarisati No ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njenih vera i sveštenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla, što ljudi pod različitim uticajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik verskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vernicima".

Vrata pravoslavne crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvetnom trgu gađana su noćas stolicama i drugim predmetima iz obližnjih kafića, a jedna osoba je privedena.

Policija je obezbedila mesto događaja.