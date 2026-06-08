Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na društvenoj mreži Iks povodom pisanja medija u Crnoj Gori, optuživši ih za brutalnu kriminalizaciju i dehumanizaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Ana Brnabić je poručila da pojedini krugovi u Crnoj Gori idu toliko daleko da vođu jednog od najbrutalnijih narko-klanova predstavljaju kao žrtvu, dok porodicu Vučić direktno crtaju kao kriminalce.

„Određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice idu toliko daleko, da njega i članove njegove porodice nazivaju kriminalcima, a šefa kavačkog klana Radoja Zvicera ’književnim likom’ i načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu. Za te medije, Zvicer je heroj-mučenik, a porodica Vučić vodi kriminalni porodični posao“, napisala je Brnabićeva.

Ona je dodala da medijska slika koju ti portali pokušavaju da stvore nema nikakve veze sa stvarnošću.

- Samo što u realnom svetu, taj „književni lik“ od ljudi pravi ćevape i jedan je od najopasnijih i najtraženijih kriminalaca na svetu, a Aleksandar Vučić je jedini koji je objavio rat protiv takve mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji. I to znaju svi. Biće da to određene krugove u Crnoj Gori boli - poručila je predsednica parlamenta.

- Što su napadi na Aleksandra Vučića jači i podmukliji, naš narod će još snažnije ustati, dići glas i jasno i glasno reći da čvrsto stoje uz državotvornu politiku predsednika Srbije. Ogromna zahvalnost svim ljudima na svemu, što nikada nisu odustali, što nisu poklekli pred blokaderskim terorom i što će nastaviti da budu naša najveća snaga - zaključila je Ana Brnabić.