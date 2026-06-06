Činjenica da predsednik Srbije Aleksandar Vučić održava dobre odnose sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, uključujući predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, očigledno i dalje izaziva nervozu među blokaderima i opozicionim aktivistima, koji su sada svoje kritike usmerili i prema samom Briselu.

Nekadašnji simpatizeri evropskih integracija, koji su godinama insistirali na evropskom putu Srbije, sada otvoreno dovode u pitanje kredibilitet Evropske komisije, nezadovoljni činjenicom da njeni predstavnici nastavljaju da sarađuju sa zvaničnim Beogradom i predsednikom Vučićem.

Tako je scenarista i jedan od istaknutih podržavalaca blokadera Nebojša Romčević na društvenoj mreži Iks poručio da ne vidi razlog zbog kojeg bi zastave Evropske unije trebalo da se pojavljuju na protestima, sve dok članovi Evropske komisije, kako tvrdi, o Aleksandru Vučiću govore kao o „faktoru budućnosti“ i pominju reforme koje Srbija sprovodi.

– Evroparlamentarcima svaka čast, ali sve dok članovi Evropske komisije o Vučiću govore kao nekakvom faktoru budućnosti, o nekakvim „reformama“ koje će on da sprovodi, zaista ne vidim razlog zašto bi se EU zastave pojavljivale na protestima. Na stranu što je dobar deo članova Komisije ozbiljno kompromitovan – napisao je Romčević.

Njegova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini ocenili da blokaderi očigledno ne mogu da se pomire sa činjenicom da Srbija, uprkos pritiscima i unutrašnjim krizama, održava dijalog sa evropskim institucijama i da Vučić ima direktnu komunikaciju sa vodećim ljudima Evropske unije.

Politički komentatori ukazuju da je zanimljivo kako su pojedini opozicioni krugovi godinama pozivali na jače veze sa Briselom, dok sada, kada evropski zvaničnici ne dele njihove političke stavove i nastavljaju saradnju sa legitimno izabranim rukovodstvom Srbije, dovode u pitanje i samu Evropsku komisiju.

Sve to, smatraju sagovornici, pokazuje da blokadere i dalje najviše bole diplomatski uspesi Srbije i činjenica da predsednik Vučić, uprkos brojnim napadima, uspeva da sačuva otvorene kanale komunikacije sa Briselom i ključnim evropskim liderima.