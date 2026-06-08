Strašno ubistvo dogodilo se juče u Banovićima kada je Hamid Taletović (64), kako se sumnja, pucao u svog komšiju N. Ć. (54) i njegovu suprugu A. Ć. (47). Muškarac je preminuo, dok je njegova supruga ranjena.

Svemu je prethodio verbalni sukob, a kako je saopštilo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je ispalio više hitaca i u brata ubijenog, ali ga nije pogodio.

Ranjena žena prevezena je i hospitalizovana u Kliničkom centru Tuzla.

Kako je potvrdila portparolka Kliničkog centra Tuzla Ersija Aščerić Mujedinović, ova pacijentkinja se nalazi u Kliničkom centru Tuzla, na Klinici za ortopediju i traumatologiju, zbog povreda desne potkolenice i stomaka.

- Trenutno je svesna i komunikativna - rekla je Aščerić Mujedinović za portal Avaz.

H. T. (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba s komšijama ispalio više hitaca iz automatske puške, ubivši svog komšiju i ranivši njegovu suprugu.

- Takođe je ispalio više hitaca u brata ubijenog, ali ga nije pogodio - saopštilo je tužilaštvo.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tela preminulog radi utvrđivanja tačnih uzroka smrti.

- Biće izdate naredbe i za sva druga relevantna veštačenja, a preduzimaju se sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti vezane za počinjena krivična dela. Osumnjičeni će biti podvrgnut krivičnoj obradi, nakon čega će biti predat u nadležnost Tužilaštva uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu i protiv njega će biti preduzete dalje mere i radnje - istakli su iz Tužilaštva Kantona Tuzla.

Ovim povodom juče se oglasili i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uz saopštenje da je u nedelju oko 10.40 časova prijavljeno da je u naselju Čifluk, opština Banovići, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica.

„Na lice mesta upućeni su policijski službenici Policijske stanice Banovići, kao i SHMP Doma zdravlja Banovići, navodi prijave su potvrđeni. Na licu mesta pronađeno je telo muške osobe bez znakova života i jedne povređene ženske osobe, koja je prevezena u Dom zdravlja UKC Tuzla. Na lice mesta upućen je i Tim za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku policije MUP TK-a, koji su zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Banovići pronašli i stavili pod kontrolu osobu za koju se sumnja da je koristila vatreno oružje, a to je H.T. (64), koji je lišen slobode i sproveden u službene prostorije Policijske stanice Banovići“, navodi policija u saopštenju, i dodaje:

„Ovom prilikom pronađeno je i vatreno oružje - automatska puška, najverovatnije sredstvo izvršenja.“

O zločinu je obavešten dežurni tužilac Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi istragom, a sprovešće je istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Nakon završene istrage biće poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do stravičnog masakra.

Lokalni mediji preneli su da je uhapšeni Hamid Taletović odranije bio u lošim odnosima sa supružnicima na koje je juče pucao.