Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će u slučaju postizanja dovora sa zvaničnim Teheranom, SAD zajedno sa sa Iranom raditi na uništavanju iranskih zaliha uranijuma.

U intervjuu za NBC Njuz Tramp je poručio da će, u slučaju da ne bude dogovora oslabiti iransku vojsku do te mere da će američke snage moći bezbedno same da preuzmu i unište obogaćeni uranijum Irana.

-Ako postignemo dogovor radićemo zajedno. Koristićemo našu opremu. Izvući ćemo uranijum i uništiti ga bilo da to radimo na licu mesta ili da ga nosimo na neku drugu lokaciju. Ići ćemo sa njima, ili bez njih, ali nećemo imati ljude koji pucaju na nas, rekao je Tramp.

Američki predsednik je upozorio da će SAD u slučaju da ne bude dogovora vojno uništiti Iran.

-Sačekaćemo da to uradimo pre nego što odemo. U oba slučaja imaćemo bezbednu situaciju, rekao je Tramp.

(Tanjug)