Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 20. maja da su globalni sukobi uvek mešavina ekonomije i ideologije i da je u svetu u toku ničeovska borba za moć i prevlast između velikih sila koje imaju različite geopolitičke interese, ali i da se plaši da će u narednih 15 ili 20 dana doći do nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Upravo 17 dana kasnije stiže potvrda Vučićeve procene.

Predsednik Srbije je 20. maja saopštio da smatra da u svetu vlada „ničeovska borba za moć, borba za prevlast, borba za prvo mesto“.

- Uvek bi to bila ili ekonomija ili ideologija ili neka mešavina takvih stvari. Ja ne mislim da je jedno od toga, ja mislim da je u toku u svetu ničeovska borba za moć, borba za prevlast, borba za prvo mesto. Hoće li to biti s jedne strane Amerika ili Kina koja nezaustavljivo ide i Amerika koja pokušava da je zaustavi, ili s druge strane borba Evrope da ne zaostaje za dva velika igrača, Amerikom i Kinom, i naravno istovremeno borba protiv Rusije zbog različitih, takođe delimično onoga što ste rekli, geopolitičkih interesa koje pre svih ima evropski kontinent, a jednim manjim delom Amerikanci i Kinezi - rekao je tada Vučić novinarima u Palati Srbija na pitanje da li je završen napad SAD na Iran i da li je u toku faza smirivanja ili samo zatišje pred novu eskalaciju, kao i da li su globalni sukobi u svetu danas posledica ideologije ili ekonomije.

Predsednik je tada izjavio da je pesimista, jer smatra da nije rešen koren problema, ali da je srećan što se vode pregovori i što nema žestokih vojnih sukoba.

- Ne znam šta će da se zbiva, ja sam pesimista zato što ne vidim da je koren problema rešen. Srećan sam što se pregovara, srećan sam što nema žestokih vojnih sukoba, ali nisam siguran da će to tako ostati zato što ne vidim kako bi to mogli problemi i razlike između Amerikanaca i Irana da budu smanjeni a da jedna strana ne bude snažno poražena. Tako da, ako me pitate, plašim se da ćemo u narednih 15, 20 dana prisustvovati ponovnoj eskalaciji, ako već moram da kažem šta mislim, a voleo bih da pogrešim i bio bih najsrećniji na svetu da grešim - naglasio je Vučić.

Potvrda ove procene stigla je tačno 17. dana kasnije, baš kao što je Vučić procenio. Hrvatski mediji objavili su nemile vesti s Bliskog istoka:

- Odjekuju sirene! Sukob na Bliskom istoku je eskalirao. U rat uvlače još jednu državu! - objavili su hrvatski mediji izveštavajući o novim američkim napadima na Bliskom istoku.

Podsetimo, i Vučićeva ranija procena o sukobu pokazala se kao apsolutno tačna. On je tokom boravka u Astani 26. februara izneo procenu o geopolitičkoj situaciji i tačno najavio šta će se desiti, kako je rekao tada - uskoro.

On je odgovarajući na pitanje novinara da li je s predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim razgovarao o geopolitičkoj situaciji u svetu, rekao da su postigli gotovo stoprocentnu saglasnost u ocenama. Dodao je da ne želi da govori o procenama koje ima Tokajev, već da može da govori samo o svojim.

- Mogu ponekad u nekoliko dana da promašim, ali suštinski ne, očekujem da uskoro počne jedan veliki sukob, svi znate na koji mislim, a očekujem da se ne završi uskoro sukob u Ukrajini. Mislim da će još dugo da traje - rekao je Vučić.

Vučić je i tada istakao da bi s najvećim zadovoljstvom izašao i rekao „moje procene su bile pogrešne“. Nažalost, Vučićeva strašna procena samo par dana kasnije se u potpunosti obistinila. 28. februara osvanuo je strašan dan za ceo svet. Dobili smo vest o udaru Amerike i Izraela na Iran, a grozne slike rata i uništenja preplavile su vesti.

Verujem u ponosnu i uglednu Srbiju koja ne kleči ni pred kim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se juče na svom zvaničnom Instagram nalogu, uputivši poruku ohrabrenja građanima.

- Verujem u borbu i težak rad, ponosnu i uglednu Srbiju koja ne kleči ni pred kim - poručio je šef države.

Prethodno, predsednik Vučić zahvalio je u subotu svima u Srbiji koji su mu pružili podršku u prethodnih 48 sati, kako je rekao, u nelakim momentima, a posebno Srbima u Crnoj Gori.

Vučić je to rekao nakon učešća na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, tokom boravka na Paliću kod Subotice, gde je razgovarao sa članovima Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu.

- Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori koji su bili uz nas u nelakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče, koji su spremni da se bore za Srbiju i koji su spremni da brane i štite naše nacionalne interese - naveo je Vučić na Instagramu uz video-objavu.