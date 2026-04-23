Zagrebačka policija privela je muškarca nakon incidenta koji se sinoć dogodio u pravoslavnoj katedrali Preobraženja Gospodnjeg na Cvetnom trgu, gde su ujutru bili vidljivi tragovi vandalizma na ulazu, ogradi i u crkvenom dvorištu. Prema pisanju 24sata, policija je oko 2.50 časova ujutru primila prijavu o muškarcu koji pokušava da ošteti fasadu i ogradu crkve, nakon čega je osumnjičeni ubrzo priveden u stanicu.

Na licu mesta tokom celog jutra je obavljen uviđaj, a paralelno je tekla i krivična istraga. Policija još nije dala detalje o motivu ili okolnostima koje su dovele do incidenta, niti da li je privedeni muškarac u vreme incidenta bio pod uticajem alkohola ili drugih supstanci.

Razbijeni i prozori crkve

Ujutru su tragovi nereda još uvek bili vidljivi tamo: stolica je ostavljena da visi na ogradi, vrata su oštećena, polomljeno je i nešto stakla, a razni predmeti su bili razbacani po tom prostoru. Reč je o incidentu koji je privukao pažnju prolaznika u ranim jutarnjim satima, pre svega zbog svoje lokacije u samom centru grada i činjenice da je meta bio verski objekat.

Za sada nema zvaničnih informacija o pravnoj kvalifikaciji dela niti o visini materijalne štete. Dok policija ne završi istragu, ostaje otvoreno pitanje da li se radi isključivo o vandalskom činu ili će dalje utvrđivanje okolnosti pokazati i druge elemente relevantne za kvalifikaciju slučaja. Ono što je do sada potvrđeno jeste da je jedna osoba privedena ubrzo nakon prijave i da se protiv nje preduzimaju dalje mere.

- Vest i sam čin su zastrašujući. Ne znamo ništa o počiniocu, tako da ne možemo da komentarišemo. Ali me ne iznenađuje, nakon što su pojedini desničarski mediji organizovali kampanju protiv SPC, njenih religija i sveštenstva, prikazujući je kao izvor sveg zla, da ljudi pod raznim uticajima pribegavaju takvim aktima nasilja, vandalizmu i nečemu što narušava napredni oblik verske slobode u Hrvatskoj i među pravoslavnim vernicima - rekao je predsednik SDSS-a Milorad Pupovac.

