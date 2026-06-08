Da je blokaderski pokret pred totalnim raspadom, najbolje pokazuju napadi razočaranih plenumaša na zvaničnike EU koji su tokom nedavno završenog samita “EU - Zapadni Balkan” u Tivtu hvalili predsednika Srbije i njegovu politiku.

Nebojša Romčević, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i pristalica blokaderske politike, oglasio se na svom Iks nalogu.

„Evroparlamentarcima svaka čast, ali sve dok članovi Evropske komisije o Vučiću govore kao o nekakvom faktoru budućnosti, o nekakvim reformama koje će on da sprovede, zaista ne vidim razlog zašto bi se EU zastave pojavljivale na protestima. Na stranu što je dobar deo članova Komisije ozbiljno kompromitovan“, napisao je Nebojša Romčević.

Ovim je potvrdio da blokadere i dalje bole Vučićevi diplomatski uspesi i naročito dobar odnos s Ursulom fon der Lajen.

Koliko su razočarani što od zvaničnika EU nisu dobili bilo kakvu podršku, ilustruje i objava Nemanje Miloševića iz organizacije Glas, koji je na društvenoj mreži Iks napao predsednika Francuske Emanuela Makrona, koji je pohvalio Vučića i njegovu politiku.

Mesecima su blokaderi lagali narod, trovali javnost i tvrdili kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno izolovan, kako mu prete sankcije i kako niko na Zapadu neće ni da ga čuje, a kamoli da ga vidi, a sada je samo jedna izjava svetskog lidera izazvala opšti rat i rasulo među blokaderima i opozicijom.

- Verujem u pozitivan zamah kad su u pitanju Srbija i predsednik Vučić - poručio je francuski predsednik.

Videvši da su sve njihove priče o izolaciji pale u vodu i da Vučić uživa ogromno poštovanje najmoćnijih lidera Evrope i sveta, Milošević je nemoćno i besno napisao: „Šta priča ovaj čovek?“.

Članovi pokreta „Kreni-promeni“ preuzeli najvažnije naloge plenumaša

Na društvenim mrežama pojavile su se optužbe na račun organizacije i vođenja studentskih protesta, i da iza glavnih profila na društvenim mrežama stoje politički ubačeni aktivisti.

U centru skandala našla se Aleksandra Nikolić, studentkinja Pravnog fakulteta, koja se u javnosti, uključujući i gostovanja u emisijama poput „Utiska nedelje“, predstavljala kao predstavnica studenata.

Prema navodima, Nikolićeva je od samog početka bila pozicionirana kao kadar pokreta „Kreni-promeni“ pod vođstvom Save Manojlovića.

Kako se navodi, krajnji cilj pokreta „Kreni-promeni" jeste da se prava opozicija diskredituje, a da Manojlovićev pokret kroz studentsku listu uskoči kao nova alternativa.

Manojlović i njegov pokret koriste studente kao paravan za sopstvene političke interese. Svesnim ubacivanjem političkih aktivista među studente pokazuje da tako preuzimaju kontrolu nad protestima iznutra i da iza njih definitivno stoji stranačka mašinerija.