Posade dronova Crnomorske flote uništile su dva glisera ukrajinske mornarice u Crnom moru, javlja ruski vojni dopisnik Aleksandar Koc.



"Čamci su bili puni vojnika, potpuno opremljenih i naoružanih. Marinci, specijalci - koje je Kijev ponovo poslao u "smelu pomorsku operaciju" da se pred kamerama jave Sirskom (Aleksandar Sirski, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, prim.prev.). Preko mora se protezao trag, išli su maksimalnom snagom, misleći da će proći. Nisu uspeli. Naš udar je pogodio bok, čamac se zaustavio u mestu, izbacujući crni, masni dim. Oni koji nisu odmah izgoreli, bačeni su u more. U junskim vodama Crnog mora, potpuno opremljeni, kilometrima od obale, šanse za preživljavanje bile su nula", napisao je Koc na svom telegram kanalu.

On je naveo da je drugi čamac pokušao da se odvoji, ali prekasno.

"Detonacija pravo na trupu. 'Pečurka' usred vode i dva traga koja se samo završavaju u jednom trenutku", opisao je Koc dramatične trenutke na moru.

Ranije je objavljeno da je u Crnom moru napadnut ribarski brod. Pet osoba je povređeno.