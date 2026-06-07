Napadač na osamnaestogodišnju Jovanu Petrović, ćerku čuvenog trubača Dejana Petrovića, identifikovan je i policija intenzivno traga za njim.

Incident se odigrao u jednoj diskoteci u Užicu, nakon čega je osumnjičeni pobegao u nepoznatom pravcu.

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao M. B., rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci. Jovana nije želela da prećuti ove uvrede i odbrusila je nasilnicima, nakon čega ju je M. B. udario pesnicom u grkljan. Obezbeđenje kluba je momentalno reagovalo i prekinulo dalji napad.

Devojka je ubrzo pozvala roditelje, a zbog jakih bolova i otežanog gutanja prebačena je u bolnicu, gde su joj lekari konstatovali povrede.

Osumnjičeni u bekstvu

Prema informacijama izvora domaćih medija, sve je prijavljeno policiji, a osumnjičeni je nakon napada prvo otišao na Zlatibor, a ubrzo zatim je promenio lokaciju. Dejan Petrović je jasno poručio da neće stati dok napadač na njegovu ćerku ne završi iza rešetaka.

- Jovana je sada bolje i oporavlja se. Koliko mi je poznato, policija ih još traži, a on je posle odmah sa društvom otišao sa Zlatibora. Pa da mi sada moj pokojni otac Mićo ustane iz groba, neću odustati dok se on ne uhapsi. Dete je u pitanju i tu nema šta da se više priča.

Ovaj događaj je duboko potresao i razbesneo većinu Užičana, koji ne mogu da poveruju da je muškarac, koji je od Jovane stariji bar deset godina, na takav način udario mladu devojku.

Izjave ogorčenih Užičana odzvanjaju Srbijom.

- Junačina, brdo mišića udarilo dete! Kako su hrabri, te su odmah pobegli sa Zlatibora.

Alo/Kurir

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