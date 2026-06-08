Progon svih koji misle drugačije od plenumaša se nastavlja, a u najnovijem incidentu maskirani blokaderi su u subotu uveče na Zvezdari napali aktiviste SNS koji su mirno razgovarali sa građanima na info-pultu.

- Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara najoštrije osuđuje današnji napad na naše aktiviste na Severnom bulevaru, koji su mirno razgovarali sa građanima na stranačkim info-pultovima. Grupa maskiranih studenata blokadera iz studentskog doma „Patris Lumumba“, predvođeni Veljkom Ćirovićem iz Raške, pokušala je da nasiljem i provokacijama spreči legitiman politički rad naših aktivista - navodi se u saopštenju Opštinskog odbora SNS Zvezdara.

Oni su se zahvalili policiji na brzoj reakciji.

- Zahvaljujemo se pripadnicima policije na brzoj reakciji i pozivamo nadležno tužilaštvo da u skladu sa zakonom sankcioniše sve odgovorne. Srpska napredna stranka Zvezdara nastaviće da bude među građanima i da se za svoje političke stavove bori isključivo radom, rezultatima i razgovorom sa ljudima - zaključuju iz SNS-a.

Ovo je, nažalost, samo nastavak napada na članove SNS-a.

Da podsetimo, prošle nedelje su blokaderi nasilnici u Novom Sadu pretukli Miroslava Stojiljkovića, predsednika mesnog odbora SNS Bistrica 2, i člana odbora Stefana Stanojevića. Napadači su mučki šipkama napali aktiviste naprednjaka, a njih dvojica su ozbiljno povređena, zbog čega su prevezeni u Urgentni centar, gde je ustanovljeno da Stanojević ima dvostruki prelom ramena, a Stojiljković više kontuzija po telu.

- Još jednom je potvrđeno da je brutalno nasilje nad neistomišljenicima jedini program blokadera. U sredu uveče je grupa nepoznatih počinilaca u Novom Sadu, u naselju Bistrica, mučki napala i monstruozno pretukla naša dva člana - Miroslava Stojiljkovića, predsednika Mesnog odbora SNS Bistrica 2, i člana odbora Stefana Stanojevića. Nakon što su nasilnici pobegli, pozvali su policiju i Hitnu pomoć. Prevezeni su u Urgentni centar. Stojiljkoviću je detektovano više kontuzija na telu, a Stefanović ima dvostruki prelom ramena - piše u saopštenju Gradskog odbora SNS iz Novog Sada.

Šutirala aktiviste SNS-a i cepala zastavu Srbije

Nezapamćen incident dogodio se pre tri nedelje na Novom naselju u Novom Sadu, gde je jedna blokaderka nasrnula na aktiviste SNS-a, cepala zastavu Srbije, vređala ih, psovala i fizički ih napadala pred okupljenim građanima.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, žena je u jednom trenutku počela da šutira aktiviste, dok je sve vreme urlala uvrede i najstrašnije psovke na račun predstavnika pristojne Srbije.

Blokaderima zasmetao i ispraćaj Bogorodičinog pojasa

Blokaderi i njihovi pokrovitelji očajni su zbog ovolikog odziva verujućeg naroda, pa na mrežama prosipaju otrov, prete i vređaju. Naime, jedan od blokadera na društvenoj mreži Iks napisao je:

„Da li ste normalni i danas da blokirate Beograd jer vas poziva Vučićev Profitije da ispratite izmišljeni pojas koji je navodno nosila Bogorodica pre 2.000 godina? Pobogu, ljudi, ne dozvolite da vas mitologija pokreće, a zatucanost zamenjuje stvarnost, ne idite na lažne skupove!“