Četvorica mladića, Filip P. (29), Franja D. (43), Matej Č. (28) i N. T. (19), uhapšeni su u Zagrebu zbog otmice i prebijanja Branimira K. (43), kojeg su mučili zbog navodnog duga od 1.000 evra.

Ova četvorka sumnjiči se da su u četvrtak oko 16.25 časova u blizini Arena centra u Zagrebu oteli žrtvu nasred ulice i ugurali ga u gepek automobila.

Njih je jedan od građana snimio mobilnim telefonom, a snimak je stigao do redakcije 24 sata, koja ga je objavila, a na njemu se vidi kako, uprkos Branimirovim vapajima u pomoć, osumnjičeni vuku žrtvu i trpaju je u prtljažnik i odvoze u susedni kvart.

Drama se odvijala naočigled brojnih prolaznika koji su sve posmatrali u potpunom šoku.

Razlog za akciju koja ih je odvela na drugu stranu zakona navodno su nerešeni imovinski odnosi sa Branimirom K., starim poznanikom policije, koji je tokom incidenta zadobio teške telesne povrede - polomljena četiri zuba.

Prema informacijama hrvatskih medija, Filip P. je došao na gotovo filmsku ideju nakon što Branimir K. navodno nije vratio pozajmljenih 1.000 evra.

- Branimir je blokirao Filipa na mobilnom telefonu kako mu ne bi pravio stres oko vraćanja novca, pa je kobnog dana sa mobilnog telefona jednog od ostale trojice osumnjičenih poslata poruka sa predlogom da se sastanu i da će mu pomoći oko duga. Branimir, navodno, nije znao da iza komunikacije stoji Filip P. jer se lažno predstavio, pa je ovaj pristao da se nađu na parkingu Arena centra, gde su osumnjičeni stigli nakon dogovora u kafiću - priča za Jutarnji list izvor blizak slučaju.

Branimir K. je na dogovoreno mesto stigao taksijem koji su osumnjičeni presreli svojim vozilom.

- Za volanom automobila sedeo je Filip P., koji je odmah izjurio i krenuo ka dužniku u trenutku kada je ovaj izlazio iz taksija. Bez mnogo rasprave, pridružila su mu se i ostala trojica muškaraca i zajedno su gurnuli Branimira K. ka Filipovom automobilu. Ignorisali su Branimirove vapaje u pomoć, ugurali ga u prtljažnik i odjurili ka obližnjoj prodavnici. Čim su zaustavili vozilo, kidnapovani muškarac je uspeo da izađe iz prtljažnika, ali su ga osumnjičeni ubrzo sustigli i na silu gurnuli nazad u gepek, pa mu je Filip uzeo mobilni telefon i razbio ga bacanjem na zemlju - tvrdi izvor.

Kako dalje dodaje, agonija za Branimira K. nastavila se kada je stigao do stana Filipa P., gde je nekako uspeo ponovo da izađe iz vozila, ali nije stigao daleko jer su ga uporni mladići ponovo sustigli i počeli da ga udaraju rukama i nogama po celom telu. Tokom ovih udaraca, istražitelji sumnjaju da je N. T. udario žrtvu po glavi i teško ga povredio.

Policija je brzo locirala automobil sa otetim muškarcem, koji je odmah zbrinut u Kliničkoj bolnici „Rebro“, dok su osumnjičeni završili u policijskoj stanici.

Svi su izneli svoju odbranu i ispričali svoju verziju događaja, ali tri stvari će biti ključne tokom istrage - analiza oduzetih mobilnih telefona, detaljna izjava oštećenog, kao i veštačenje povreda koje je zadobio, pišu hrvatski mediji.

Kako je navedeno u krivičnoj prijavi, oni se sumnjiče za krivična dela pokušaj nezakonite naplate, nezakonito lišavanje slobode i oštećenje tuđe stvari, dok se najmlađi od njih sumnjiči i za nanošenje teške telesne povrede.