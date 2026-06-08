Evropska komisija upozorila je danas Albaniju da ne preduzima akcije koje bi mogle uticati na njen put ka pristupanju Evropskoj uniji, povodom protesta u toj zemlji zbog izgradnje luksuznog odmarališta na zaštićenom području, koji je povezan sa zetom američkog predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom.

Komisija je upozorila da bi izgradnja odmarališta mogla da dovede Albaniju u sukob sa ekološkim propisima EU, čime bi ugrozila mogućnost da zatvori zeleno oglavlje 27 u pregovorima o pristupanju.

"Albanija bi trebalo da se uzdrži od akcija koje bi mogle da ugroze ispunjenje završnih kriterijuma i očekujemo da albanske vlasti deluju bez odlaganja. U procesu pristupanja EU, kao deo završnih kriterijuma za pregovore o poglavlju 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama, očekuje se da se Albanija u potpunosti uskladi sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti, uključujući Direktive o pticama i staništima", rekao je portparol Evropske komisije za Politiko.

On je pozvao Albaniju da ukine izmene Zakona o zaštićenim područjima i "ukine" zakon o strateškim investicijama.

Portparol je rekao i da je albanski ministar zaštite životne sredine Sofjan Jaupaj obavestio Evropsku komisiju u Briselu da je izgradnja odmarališta obustavljena i da će biti sprovedena procena uticaja na životnu sredinu sa civilnim društvom.

"Već smo izrazili zabrinutost ministru zaštite životne sredine zbog potencijalnih nedostataka ovog projekta", istakao je portparol.

Protesti u Albaniji, koji su nazvani "Flamingo revolucija", po flamingosima koji žive u zaštićenom području, održavaju se danas sedmi dan zaredom, i intenzivirali su se tokom vikenda, uz pozive za ostavku premijera Edija Rame.