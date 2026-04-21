U Haškom tribunalu sam ispisao svoje životno delo - 12 tomova sudskih stenograma sa konačnom presudom, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

Lider radikala je dodao i da general Ratko Mladić neprekidno odoleva svim načinima Haškog tribunala da ga ubiju.

"Ja da sam ga branio njegovo suđenje ni danas ne bi počelo", rekao je Šešelj za TV K1.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posetio je juče u zatvoru u Hagu generala Ratka Mladića i Miću Stanišića. Sastao se i sa predsednicom Rezidualnog međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijelom Gati Santanom, od koje je tražio hitno puštanje Mladića na lečenje u Srbiju, zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je za RTS govoreći o susretu sa generalom da je teško kada nekog viditi u krevetu i i da je to teško ljudski gledati.

- Zato je moje insistiranje za puštanje iz humanitarnih razloga. Gledate nekog ko nestaje i to zaslužuje posebnu pažnju. Teško je gledati i ostati koncentrisan na razgovor, brzo se iscrpljuje, posle pet minuta, odgovori su sa da ili ne - rekao je Vujić i dodao da je Vlada dala sve garancije da on bude pušten na lečenje koje će se nastaviti u Srbiji.