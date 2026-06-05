Okružni sud u Hagu saopštio je danas da je osudio Holanđanku (49) na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina, po optužbama da je dozvolila svom tada 14-godišnjem sinu da postane borac tzv. Islamske države.

Holandska državljanka Ajada K. osuđena je za ratni zločin pomaganja i podržavanja regrutovanja deteta vojnika, tako što je dozvolila maloletniku da uzme oružje i da se bori za Islamsku državu, navodi se u saopštenju suda koje prenosi Rojters.

Ona je takođe osuđena za pomaganje i podržavanje terorističke organizacije i ugrožavanje svoje maloletne dece.

Prema saopštenju suda, Ajada K. je odvela svog sina tinejdžera i ćerku iz Holandije da žive na teritoriji koju drži Islamska država u Siriji 2014. godine, a zatim je dozvolila svom sinu da se pridruži vojnoj policiji Islamske države sa 14 godina.

U presudi se navodi da je njen maloletni sin umro dve godine kasnije, tokom službe u vojnoj jedinici Islamske države.

Okružni sud u Hagu saopštio je danas da je osudio Holanđanku (49) na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina, po optužbama da je dozvolila svom tada 14-godišnjem sinu da postane borac tzv. Islamske države.

Holandska državljanka Ajada K. osuđena je za ratni zločin pomaganja i podržavanja regrutovanja deteta vojnika, tako što je dozvolila maloletniku da uzme oružje i da se bori za Islamsku državu, navodi se u saopštenju suda koje prenosi Rojters.

Ona je takođe osuđena za pomaganje i podržavanje terorističke organizacije i ugrožavanje svoje maloletne dece.

Tokom suđenja Ajada K. se pozvala na svoje pravo da ćuti.

Ona je nakon pada Islamske države 2019. godine, ostala u Siriji, dok nije repatrirana 2024. godine sa svojom preostalom decom u Holandiju, gde je uhapšena po dolasku u zemlju, prenosi Politika.rs.

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