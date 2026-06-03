Sudija Specijalizovanih veća Kosova u Hagu odlučio je da bivši vođa tzv. OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. "U svojoj odluci o preispitivanju pritvora od 2. juna, sudija u predmetu protiv Tačija i drugih za dela protiv pravosuđa naložio je nastavak pritvora Hašimu Tačiju. Sudija Gosnel je zaključio da i dalje postoji stvaran rizik da bi optuženi, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao da ometa tok postupka i počini nova krivična dela", navedeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

U odluci je navedeno da tužilaštvo zahteva produženje pritvora Tačiju jer i dalje stoje razlozi zbog kojih je i poslednji put pritvor produžen, kao i da nijedna manje restriktivna mera ne može te razloge da reši. Sudija smatra da postoji rizik da Tači može ometati tok sudskog postupka i počiniti nova krivična dela, kao i da ne bi bili u mogućnosti da prate da li Tači koristi druge ljude ili da efikasno prate njegovu komunikaciju.

Tužilaštvo tvrdi da je kontinuirani pritvor Tačija neophodan i srazmeran jer se rizici ne mogu ublažiti van pritvora, ukazujući na Tačijevo očigledno nepoštovanje suda, kao i da mu, ukoliko bude osuđen, preti dugotrajna kazna zatvora.

U odluci je navedeno da je sudija obavestio stranke u ovom postupku da budu spremne da svoje završne podneske predaju sudu do 19. juna. Bivšim vođama tzv. OVK Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju se sudi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine. Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Fazljiju, Smakaj i Kiljaj se terete u po jednoj tački za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe i u po jednoj tački za nepoštovanje suda. Kuči se tereti u dve tačke za nepoštovanje suda. Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se, zajedno sa još trojicom bivših vođa tzv. OVK, sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.