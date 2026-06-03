Lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, u emisiji "Živa istina" 2017. godine, rekao je da je obnavljanje crnogorske nezavisnosti teško prihvatio i referendum doživeo kao udarac u srpsko nacionalno biće a, kako je rekao, da je bio na slobodi borio bi se da se ta odluka spreči.

U toj emisiji bio je te 2017. godine, a prethodno pred polazak u Hag, pre skoro 14 godina.

Tada je obećao da će se u Beograd vratiti preko Crne Gore iu njoj napraviti politički dar-mar. On je objasnio sa se to nije desilo jer su se neke okolnosti promenile.

- Moram prvo dar-mar da napravim u Srbiji, pa tek onda u Crnoj Gori. U Srbiji nije bila dobra situacija, bio je pokušaj puča u Srpskoj radikalnoj stranci, u koji je do guše umiješan Milo Đukanović, Stanko Subotić, Boris Tadić, neke zapadne obavještajne službe. Moje je bilo da žurim u Beogradu, jer je stranka bila u veoma teškoj situaciji - objasnio je Šešelj.

Prema njegovim rečima, da je bio na slobodi radio bi sve da poništi referendum. Kazao je da mu je vrlo teško bilo dok je pratio kako Crna Gora na referendumu obnavlja nezavisnost.

- To sam smatrao strašnim udarcem u srce srpskog nacionalnog bića, ali su sve stvari išle u tom pravcu i sve mi je bilo jasno posle 5. oktobra Kosmička kataklizma koja je zahvatila ek Jugoslaviju odlučila je da proguta sve i da upropasti sve tekovine srpske državnosti. idu te stvari - naručio je Šešelj.

Da je bio na slobodi u to vreme, rekao je da bi učestvovao u svim propagandnim aktivnostima da se spreči.

- Mislim da Đukanović nije postigao većinu na tom referendumu, rezultati su falsifikovani, nije imao ko da ih kontroliše. Ne verujem da je pobedila volju naroda - smatra Šešelj.

Šešelj je u tom intervjuu ukazao da to što Crna Gora postaje članica NATO doživljava kao svrstavanje u neprijateljski tabor. Tada je tvrdio da je američki predsednik Donald Tramp protiv Ulaska Crne Gore u NATO.

- Ako dođe do nekog rata, bićemo na suprotnim stranama. NATO je neprijateljska i antiruska organizacija. Ako dođe do rata između NATO-a i Rusije bićete na jednoj strani, mi na drugoj. I mi Srbi ćemo opet krvariti u međusobnom ratnom sukobu-i Srbi iz Crne Gore i iz Srbije - poručio je Šešelj.

Na konstataciju da Srbija nema obavezu da ratuje na strani Rusije, Šešelj je rekao da nema tog rata u kojem će Rusija učestvovati, a da se Srbija neće pridružiti.

On je kazao i da je iz pritvorske ćelije Haga vodio sednice partije.

- Imao sam pravo na telefon i da razgovaram onoliko koliko mogu da platim. Nesu smeli da mi zabrane da obavljam sve poslove koje sam obavljao pre dolaska u Hag. Imao sam pravo da me čudim i posećuju predstavnici stranke. I to nije ništa - naveo je Šešelj.