Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da na sve načine nastoji da suzbije apologiju studenata, čak i divinizaciju – kao, "studenti su nešto izuzetno, studenti su naša budućnost..."

- Sve su to gluposti. I studenti su kao ostali ljudi, ima dobrih, ima zlih, ima ubica. Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta? - pitao je Šešelj na Informer TV.

Podsetio je na studentsku bandu sa Pravnog fakulteta koja je ubila poštara, ranila i teško povredila drugog poštara...

- Ubili su jednog čoveka da bi mu oteli auto i ubili su prodavačicu u zlatari u Terazijskom prolazu - kazao je Šešelj.