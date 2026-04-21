Predstavnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa izjavili su za CNN da javni komentari američkog lidera štete pregovaračkom procesu sa Iranom.

„Iranci su bili nezadovoljni što je američki predsednik vodio pregovore putem društvenih mreža, stvarajući utisak da je podržao pitanja o kojima strane još nisu postigle dogovor i koja nisu bila poznata kod domaće javnosti“, televizijski kanal citira izvor.

CNN je ranije izvestio da će se drugi krug razgovora između delegacija SAD i Irana održati u sredu, 22. aprila, u Islamabadu.