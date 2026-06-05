Ministarstvo rada je procenilo moguće gubitke radnih mesta usled uvođenja veštačke inteligencije i očekuje da će ona pogoditi značajan deo radnika u Rusiji, rekao je šef resora Anton Kotjakov tokom panela “Tržište rada 2.0: Diktatura veštačke inteligencije, transformacija veština i profesija“ na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu.

-Otprilike 7,5 odsto radnika u Rusiji mogli bi u bliskoj budućnosti ostati bez dosadašnjeg posla zbog šire primene veštačke inteligencije, naveo je Kotjakov.

Najveći rizik zamene je kod službenika (82 odsto), a najmanji kod nekvalifikovanih radnika (37 odsto).

Ova brojka je rezultat proračuna koje su sproveli stručnjaci Federalne državne budžetske ustanove Sveruskog istraživačkog instituta rada.

Anketirano je nekoliko hiljada ruskih kompanija koje već primenjuju slične tehnologije. Nakon analize radnih obaveza radnika u ovim kompanijama, analitičari istraživačkog instituta predvideli su verovatnoću da će oni na takvim pozicijama biti u opasnosti da izgube posao zbog veštačke inteligencije u narednim godinama.

Međutim, alternativne procene Više ekonomske škole su mnogo skromnije: prema njihovim proračunima, samo 1 odsto zaposlenog stanovništva je u opasnosti od otpuštanja. Međutim, kao i Sveruski istraživački institut rada, oni veruju da je zamena kancelarijskih radnika pomoću veštačke inteligencije najverovatnija.

(sputnikportal.rs)