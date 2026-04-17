U nastavku obraćanja, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić iznela je oštre optužbe na račun dela opozicije, navodeći da pokušavaju da dođu na vlast uz pomoć stranog faktora, a ne kroz podršku građana Srbije.

Ona je istakla da se, prema njenim rečima, pojedini politički akteri oslanjaju na međunarodne kontakte kako bi, kako tvrdi, izvršili pritisak na Srbiju.

"Pomoću stranaca i stranog faktora hoće da se dokopaju vlasti kad ih već narod u Srbiji neće", poručila je Brnabić.

Posebno se osvrnula na izjavu Biljane Đorđević, ističući da je ona otvoreno govorila o planovima svoje političke opcije.

"Biljana Đorđević je, citiram, rekla da Zeleno-levi front, ti blokaderi, žele da internacionalizuju krizu u Srbiji, to znači, da idu po svetu i pričaju kako je ovde tobož ne znam kakva kriza i neistine o tome šta se u stvari u Srbiji dešava", navela je Brnabić.

Dodala je da, prema njenom mišljenju, takvo delovanje predstavlja kontinuiranu praksu.

"Da oni koriste svaku priliku koju imaju da odu u inostranstvo i tamo govore o problemima Republike Srbije. Dakle, nemaju oni drugu temu. Ne odu oni u inostranstvo da zamole nešto za građane Srbije, za narod Srbije. Ne odu oni tamo da pokušaju da ubrzaju naš evropski put, kao takozvana proevropska stranka. Ne. Oni idu tamo da bi opljuvali svoju zemlju i kako bi pokušali da izdejstvuju različite sankcije za Republiku Srbiju i naše građane", naglasila je.

Na kraju, predsednica parlamenta ukazala je na trenutak u kojem se takve izjave, kako tvrdi, iznose.

"I priznaje da to danas priča u trenutku dok traje sednica o evropskim zakonima", zaključila je Brnabić.