Ne pitanje blokaderske televizije N1 kada će "Pionirski park biti oslobođen" Brnabić je odgovorila:

- Biće. Nemojte da brinete oko toga. Ne znam zašto više brinete oko jednog parka nego što ste brinuli o našim fakultetima u okviru svih državnih univerziteta u Srbiji. Zašto vam je važniji jedan park od stotinu parkova, od fakulteta koji su bili blokirani više od godinu dana? Zašto nikada niste otišli na bilo koji fakultet u okviru Univerziteta u Beogradu? Zašto nikada niste otišli u Rektorat Univerziteta u Beogradu i pitali: "Do kada ćete blokirati fakultete?“ i "Ko uopšte blokira Rektorat Univerziteta u Beogradu?"

- Da li ste ikada otišli i pitali dokle će trajati blokade? Kada ćete pustiti studente da studiraju? Kada ćete pustiti studente da polažu ispite? Ko je blokirao zgradu Rektorata Beogradskog univerziteta? I zbog čega vam je važniji park od obrazovanja? To je moje pitanje - istakla je Branbić.