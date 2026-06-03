Legendarni novinar Politike, vojno-politički analitičar i ambasador Srbije u Moskvi Miroslav Lazanski tvrdio je da je moderna Evropa nastala na idejama vođe nacističke Nemačke Adolfa Hitlera.

- Sve Hitlerove ideje na prostoru bivše Jugoslavije su se ostvarile. Granice su sada tamo gde su bile tokom Drugog svetskog rata. Jugoslavija kao višenaciolna država više ne postoji – konstatovao je Lazanski.

On je ukazivao i na simbolično ponovno raspoređivanje nemačkih vojnika iz snaga Kfora u Prizren gde je bila komanda snaga Vermahta tokom Drugog svetskog rata kao i na činjenicu da su snage drugih kolonijalnih sila raspoređene onako kako su bile njihove kompanije tokom Kraljevine Jugoslavije koje su eksploatisale rudu na Kosovu i Metohiji.

- Pogledajte samo Veliku Albaniju u periodu Drugog svetskog rata. Ko je napravio Veliku Albaniju? Hitler i Musolini. Je l' imate danas veliku Albaniju? Između tzv. Kosova i Albanije sada nemate granice – ispričao je Lazanski.

Čuveni novinar je još pre desetak godina uočio trend rasta popularnosti desnice širom Starog kontinenta.

- Desnica u Evropi pobeđuje. Šta je evro? To je nekadašnja rajhsmarka. EU je zapravo ideja Hitlerovih političara, Evropa od Atlantika do Urala. Uzmite i analizirajte Gebelsove ili Musolinijeve govore pre Drugog svetskog rata. Oni su govorili da će Evropa biti zajednica ravnopravnih naroda koja će svakome omogućiti prosperitet. Oni su govorili da će Evropa biti bez granica i da ćemo svi zajedno da radimo. Ujedinjena Evropa je izvorno nemačka ideja, a ne plan evropskih političara posle Drugog svetskog rata – rekao je tada Lazanski.