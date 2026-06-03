Obeležavanje slave počelo je još minule nedelje otvaranjem Rimskog festivala i brojnim manifestacijama koje su organizovale ustanove kulture. Pored brojnih projekcija, izložbi i koncerata, dešavanja koja su privukla najviše pažnje su trodnevni FolkFest i Rimski festival, koji se nekoliko dana održavao u Nišu, uz radionice za decu, pokazne vežbe i uvek zanimljiv defile kroz grad.

Nakon jučerašnjeg bdenja u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene i litije kroz grad, jutros je održana praznična liturgija koju je služio Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit niški g. Arsenije.

„Slava cara Konstantina i carice Jelene nije slava jednog vladara, već čitave epohe koju je oblikovao. Car Konstantin nije upamćen po bitkama koje je dobijao, već po miru koji je širio. Nisu ga proslavili gradovi koje je osvajao, već sloboda koju je darivao. Njegova moć nije u snazi kojom je ratovao, već u dobroti kojom je druge jačao. Nema veće moći od moći kojom se dobro čini. Istorija možda pamti moćne, ali vekovi poštuju pravedne“, poručio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović povodom slave Grada.

Pavlović podseća da su stari Latini govorili da pobeda raste iz sloge.

„Najsnažnija tvrđava je složan narod. Drage Nišlije, budite jedni prema drugima milostivi i praštajući. Neka vaša ljubav bude iskrena; držite se dobra. Vera bez dela je mrtva. U praštanju budite prvi, u dobročinstvu najbrži, a u smirenosti najmudriji“, kazao je on.

Po verovanju, govori dalje Pavlović, pred veliki boj, caru Konstantinu na nebu se prvi put ukazao krst uz poruku: „U ovom znaku pobeđuj.”

„Ovo nije bio poziv na osvajanje ljudi, već na dobro delo. Krst nije samo znak pobede, nego i znak ljubavi koja pobeđuje. Nišlije, pobeđujmo krstom, ljubavlju, dobrotom i pravim delom. Po delu će nas pamtiti, po rečima pominjati, a po dobroti suditi. Pokažimo da smo dostojni svog grada. Pokažimo lepotom karaktera lepotu svoga doma. Neka nam dom i deca rastu u miru, blagostanju i ljubavi“, poručio je Pavlović sugrađanima u prazničnoj čestitki.

Povodom obeležavanja slave Grada Niša, Svetog cara Konstantina i carice Jelene, u Gradskoj kući danas je priređen svečani prijem za brojne zvanice iz zemlje i inostranstva. Niš ima ukupno 25 pobratimljenih gradova, a većina njih danas su bili tu da pruže ruku prvom čoveku grada na Nišavi i čestitaju mu slavu.

Gost svečanog prijema bio je ministar kulture Nikola Selaković, koji je doneo u Niš dobru vest da je odobren nastavak finansiranja istraživanja i prezentacije Konstantinove vile na lokalitetu Medijana. Poseta u dan slavlja upriličena je i za ministra odbrane Bratislava Gašića koji uvek rado dolazi u Niš. Pored ministra Selakovića, gosti su bili i predstavnici diplomatskog kora, kao i delegacije pobratimljenih i prijateljskih gradova. Obeležavanje slave Grada Niša nastavlja se večeras Akademijom na nalazištu Medijana, dok je praznični program na niškim trgovima planiran do petka, 5. juna.