U Evropskom parlamentu prikazan je dokumentarni film TV Nova „Tura do Strazbura”, koji prati put srpskih studenata koji su biciklima krenuli ka evropskim institucijama. Projekciju je organizovala slovenačka evroposlanica Irena Joveva, koja je tom prilikom poručila premijerki Srbije Ani Brnabić da će „uvek stati iza studenata iz Srbije”.

Na ovaj potez oštro je reagovao slovenački političar Zmago Jelinčič. U ekskluzivnoj izjavi za Srpski Ugao, Jelinčič je ocenio da Evropska unija, preko političara poput Joveve, pokušava da izvrši pritisak na Srbiju i predstavi je kao državu koja mora da slepo sledi briselske naloge.

„Evropska unija preko takvih političkih renegata i korisnih idiota, kao što je Irena Joveva, sistematski pokušava da obezvredi Srbiju kao samostalnu i suverenu državu i da je pretvori u evropsku koloniju koja će slepo izvršavati briselska naređenja. I u tom pokušaju slabljenja Srbije Joveva ima svoju sramotnu ulogu – vernog sluge koji radi sve što mu EU naredi”, naveo je Jelinčič.

On je potom doveo u pitanje i motive slovenačke evroposlanice.

„Verovatno su joj za to obećali neku lepu poziciju u Briselu, jer je njena politička opcija na poslednjim izborima u Sloveniji doživela potpuni fijasko. Sada ta evroposlanica bez sopstvene pameti deluje kao eksponent tuđih interesa”, poručio je Jelinčič.

Posebno se osvrnuo na samu „Turu do Strazbura”, tvrdeći da je reč o politički režiranom događaju.

„Studenti, koji su navodno 13 dana junački vozili bicikle, u stvarnosti su veći deo puta prešli kamionima i kombijima, kako bi potom u blizini Strazbura napravili nekoliko fotografija za medije. Glavna režiserka i pokretačica te cirkuske predstave, naravno, jeste upravo ona, Irena Joveva”, istakao je Jelinčič.

Na kraju je Jovevoj uputio i direktnu poruku.

„Joveva bi konačno morala da nauči staru srpsku poslovicu: ‘Obećanje ludom radovanje.’ Jer oni koji drugima obećavaju, na kraju najčešće sami ostanu osramoćeni. Sramota je da slovenački poreski obveznici finansiraju takve ‘evropske’ političarke, koje aktivno rade protiv interesa prijateljske države i njenih građana”, zaključio je Jelinčič.

Umesto da se bavi problemima Slovenije i položajem svojih građana, Irena Joveva nastavlja da se meša u unutrašnje prilike u Srbiji, koristeći studentske proteste kao sredstvo političkog pritiska. Njena uloga u ovom projektu dodatno potvrđuje da nastupa kao produžena ruka briselskih političkih krugova, spremna da zarad lične karijere ugrozi odnose sa državom koja sa Slovenijom tradicionalno ima bliske veze.

Ovakvi nastupi pojedinih evroposlanika dodatno otkrivaju dubinu licemerja evropske politike prema Srbiji. Dok se javno pozivaju na „vrednosti”, „demokratiju” i „slobodu izražavanja”, u praksi se koriste politički obojeni filmovi, medijske kampanje i navodni studentski podvizi kako bi se vršio pritisak na suverenu državu. Srbija ima puno pravo da se suprotstavi takvim političkim avanturama i da zaštiti svoje dostojanstvo, institucije i interese.

Srpski ugao