Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično je upozorila predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne putuje u Crnu Goru zbog, kako navodi, postojanja visokog bezbednosnog rizika.

Prema informacijama do kojih je došla BIA, u Crnoj Gori se nalazi Radoje Zvicer, označen kao vođa kavačkog kriminalnog klana, zbog čega su bezbednosne službe procenile da postoje ozbiljni rizici po bezbednost predsednika Srbije.

BIA se tim povodom oglasila saopštenjem u kojem navodi da je upozorenje predsedniku upućeno zbog delovanja stranih službi i kriminalnih struktura.

– Iz razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno-informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika – navodi se u saopštenju.

Kako ističe BIA, operativna saznanja ukazuju da se Radoje Zvicer trenutno nalazi na teritoriji Crne Gore.

– Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori – saopštila je Agencija.

Posebnu pažnju izazvao je i deo saopštenja u kojem BIA navodi da bezbednosna procena domaćina skupa nije dostavljena srpskim službama, uprkos višestrukim zahtevima.

– Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena – navodi se u saopštenju.

Vest o upozorenju predsedniku Srbije izazvala je veliku pažnju javnosti, posebno imajući u vidu ranije informacije o delovanju organizovanih kriminalnih grupa i njihovim vezama u regionu.

Za sada nema dodatnih informacija da li će eventualna poseta Crnoj Gori biti odložena ili otkazana, ali je jasno da su bezbednosne službe procenile da situacija zahteva najviši stepen opreza.