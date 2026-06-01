Konferenciju će zvanično otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, 2. juna, u 9.00 časova, dok će veče uoči otvaranja za goste biti priređena svečana večera.

Beograd će tokom tri dana biti domaćin za 427 učesnika iz 65 država, od čega 293 žena i 134 muškaraca. Među njima je 206 parlamentaraca, uključujući 162 žena poslanica i 44 muškaraca poslanika.

Učešće je potvrdilo pet zemalja članica Izvršnog odbora Interparlamentarne unije (Azerbejdžan, Peru, Poljska, Katar i UK) i 23 pridružena člana, stalna posmatrača i organizacije: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Equality Now, Parlamentarna asocijacija Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva (CPA UK), Međunarodni institut za demokratiju i izbornu pomoć (International IDEA), Parlamentarni institut Roga Afrike i Istočne Afrike (HEAPI), Globalna mreža za istraživanje i razmenu znanja o brizi (GCERN), Međunarodni parlament za toleranciju i mir, Men Engage, nevladina organizacija Musawah, Nacionalni demokratski institut (NDI), ODIHR, Parlamentarna skupština OEBS-a, Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Parlamentarna skupština Mediterana (PAM), TURKPA, ShePersisted, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (UN CEDAW Committee), UNESCO, UNITE, UN Women i Ujedinjene nacije (Kancelarija u Srbiji).

Konferenciji će prisustvovati pet predsednica parlamenata i senata, i to Agneš Forsthofer, predsednica Narodne skupštine Mađarske, Sahiba Gafarova, predsedavajuća Mili Medžlisa Republike Azerbejdžan, Tanzila Narbajeva, predsednica Senata Republike Uzbekistan, Mejbel Memori Činomona, predsednica Senata Republike Zimbabve i Mamonaheng Mokitimi, predsednica Senata Kraljevine Lesoto.

Pored njih, učešće su potvrdili i najviši predstavnici međunarodnih parlamentarnih organizacija, kao što su: Tulija Akson, predsednica Interparlamentarne unije, Martin Čungong, generalni sekretar Interparlamentarne unije, Anda Filip, izabrana generalna sekretarka Interparlamentarne unije, Petra Bajr, predsednica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Pere Žoan Pons Sampietro, predsednik Parlamentarne skupštine OEBS, Sintija Lopes Kastro, predsednica Biroa žena parlamentarki Interparlamentarne unije. Konferenciji će prisustvovati i 16 potpredsednica i potpredsednika parlamenata.

Od država članica Evropske unije, učešće su potvrdile delegacije iz 12 država članica: Belgije, Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Mađarske, Letonije, Poljske, Portugalije, Rumunije, Španije i Švedske.

Takođe su zastupljene i druge značajne partnerske države, uključujući Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kinu, Japan, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar.