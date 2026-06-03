Najnoviji izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, koji je po oprobanom receptu skrojio osvedočeni srbofob i hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula, predstavlja ništa drugo do očajnički pokušaj Brisela i Zagreba da finansijskim ucenama i pretnjama slome suverenu i nezavisnu politiku koju vodi državni vrh u Beogradu na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Poruka kojom se traži obustava isplate novca iz evropskih fondova Srbiji zapravo je prozirna kazna jer Srbija odbija da se povinuje tuđim diktatima, odnosno prizna lažnu državu Kosovo i uvede sankcije bratskoj Ruskoj Federaciji, što su potvrdili i hrvatski mediji.

Više niko i ne krije da navodna zabrinutost za stanje demokratije i vladavinu prava služi samo kao jeftin paravan za sprovođenje najtežih geopolitičkih ucena, čiji je krajnji i jedini cilj prisiljavanje Srbije da digne ruke od Kosova i Metohije i dopusti potpuno zaokruživanje nezavisnosti lažne države.

Plan je bio jednostavan – zapretiti ukidanjem evropskih fondova, pokrenuti medijsku lavinu uvreda iz Hrvatske i tako naterati Beograd na kapitulaciju. Međutim, kreatori ove prljave strategije su zaboravili da Srbija više nije džak za udaranje.

Državni vrh je jasno poručio da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo naše zemlje i da nikakvi pritisci, lažne optužbe o "ruskom uticaju" niti finansijske blokade ne mogu da nateraju Srbiju da pogazi sopstveni Ustav i pljune na žrtve svog naroda.