Parastos za mučenički postradale Srbe služen je kod spomen-kosturnice, a prethodila mu je sveta liturgija.

Korićka jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda na prostoru Hercegovine, u nju su ustaše, prema do sada prikupljenim podacima, bacile 134 Srba tog kraja u Drugom svetskom ratu.

U tu jamu su 3. i 4. juna 1941. godine, nakon pokolja srpskog stanovništva tog kraja, koji su izvršile njihove komšije muslimanske ustaše iz mesta Fazlagića Kula kod Gacka, na najmonstruozniji način bačeni ubijeni ugledni srpski domaćini, deca, starci tog kraja.

Među stradalnicima je najviše bilo meštana iz porodice Svorcan, Bjelica, Starović, Trklja, Šarović, Šakota, Glušac, Rogač, Јakšić, Dumnić, Kovačević, Kurdulija, Kosnić, Milošević, Milović, Nosović i Radan.