Ljubavna bajka Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja, koju godinama neguju, danas je dobila svoje najemotivnije poglavlje.

Par koji važi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, danas obeležava važan jubilej, a fudbaler nije krio oduševljenje gestom svoje supruge koji ga je dočekao.

Kako bi na poseban način proslavili četiri godine zajedničkog života, Anastasija je tim povodom suprugu poklonila jedan od najskupocenijih francuskih parfema uz posebnu posvetu.

- Četiri godine uz moju ljubav života. Mali poklon za najboljeg muža. Volim te. Tvoja supruga "A" Iz Pariza s ljubavlju - pisalo je u posveti.

Dirnut ovim posebnim poklonom ali i emotivnom porukom koju mu je supruga posvetila, Nemanja se odmah oglasio te podelio na Instagramu i poklon i posvetu.

Obratio joj se moćnim rečima:

- Najbolja supruga na svetu. Posebna si - poručio je Gudelj.

