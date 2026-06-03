"Tonino Picula, uz svesrdnu podršku blokadera, pripremio još jedan izveštaj o Srbiji. O izveštaju sve rekao još jedan evroparlamentarac iz Hrvatske, Gordan Bosanac: "Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji". I to je sve što naš narod o tome treba da zna - i o tome i o politici blokadera prema Srbiji, a koji su lobirali za ovakav izveštaj, pisali ga sa Piculom, unapred mu se raduju, pozdraviće ga svim srcem kad bude usvojen i otvoreno će se hvaliti da je izveštaj takav zahvaljujući njihovom trudu i delovanju."

"Dakle - nema tu ničega dobrog prema Srbiji. Ne prema Aleksandru Vučiću ili prema SNS, već prema Srbiji. Nasuprot tome, mi nastavljamo da se borimo za što više dobrog za Srbiju. Još jedna fundamentalna razlika između politike Aleksandra Vučića i anti-politike blokadera", napisala je Brnabić na mreži Iks.

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