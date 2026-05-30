Napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i Srpsku pravoslavnu crkvu ponovo su pojačani iz dela crnogorske javne scene, a sve se, kako ocenjuju pojedini analitičari i mediji, događa upravo u trenutku kada se sve češće otvaraju pitanja odgovornosti bivšeg režima Mila Đukanovića.

Kako navodi podgorički portal Borba, poslednjih godina sistematski se gradi narativ o navodnoj kriminalizaciji Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja, dok se istovremeno pažnja javnosti skreće sa tema koje vode ka bivšem crnogorskom režimu i ljudima bliskim Milu Đukanoviću.

– Nije problem što se političari kritikuju. Problem je što se opsesivno insistira na spinovanim temama i što se napadi uvek intenziviraju onda kada se u Crnoj Gori otvore pitanja odgovornosti bivšeg režima – piše Borba.

Istovremeno, novu buru izazvale su izjave bivšeg premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića, koji je komentarišući događaje od pre nekoliko godina izneo teške optužbe na račun vrha Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Porfirija.

Krivokapić je govorio o trenutku kada je patrijarh Porfirije 2021. godine dao blagoslov Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da, kako je tada navedeno, brane interese SPC u Crnoj Gori.

– Sada imamo jasno svedočanstvo o nečastivom delovanju koje je projektovao „gospodar svih Srba“. Uvek treba biti u istini i reći: onaj koga nije izabrao Sveti Duh nije dostojan. Ne može se služiti Bogu i mamonu – rekao je Krivokapić.

Teolog Aleksandar Nikolić ocenjuje da je reč o veoma provokativnoj i politički opasnoj izjavi koja dolazi u izuzetno osetljivom trenutku.

– Krivokapićeva izjava direktno je povezana sa projektom takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, koji se priprema godinama. Već dugo traje pokušaj da se kod građana oslabi poverenje u SPC, a ovo je očigledno trenutak kada određeni krugovi žele da zadaju završne udarce u cilju ostvarivanja autokefalnosti – rekao je Nikolić za Kurir.

Prema njegovim rečima, suština problema leži u pokušaju stvaranja veštačkog identiteta koji negira srpsko poreklo velikog broja građana Crne Gore.

– Znamo da ogromna većina ljudi u Crnoj Gori nikada nije dovodila u pitanje svoje srpsko poreklo. Niko nije smatrao da su manji Srbi zato što žive u Crnoj Gori. Međutim, poslednjih deset godina sistematski se radi na stvaranju crnogorskog nacionalizma kako bi se lakše manipulisalo građanima i prekrajala istorija – navodi Nikolić.

On upozorava da su na udaru upravo najveće svetinje SPC u Crnoj Gori.

– Direktno se ide na prekrajanje istorije manastira i svetinja poput Ostroga, koji predstavljaju stubove Srpske pravoslavne crkve i srpskog identiteta u Crnoj Gori. Kada god čujemo ovakve izjave, moramo biti svesni da one ne dolaze slučajno i da iza njih postoji jasna politička namera – zaključio je Nikolić.

