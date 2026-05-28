Bivši premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ponovo je uzburkao javnost nakon skandalozne objave na društvenoj mreži X u kojoj je praktično podržao vraćanje priče o „Pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori“, potezu koji mnogi vide kao direktan udar na jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.

Krivokapić je u objavi otvoreno napao patrijarha Porfirija, poručivši da „onaj koga nije izabrao Sveti Duh – nije dostojan“, a zatim zatražio vraćanje odluke kojom je bila definisana „Pravoslavna crkva u Crnoj Gori“.

Njegov istup izazvao je burne reakcije, posebno među vernicima i ljudima koji podsećaju da je upravo zahvaljujući litijama i podršci vernog naroda SPC Krivokapić došao na vlast.

Zbog toga se sada sve glasnije postavlja pitanje – da li iza ovakvih poruka stoji samo lični politički zaokret ili mnogo šira politička agenda?

Mnogi u Crnoj Gori pitaju: da li je ovakav napad na SPC koordinisan sa Milojkom Spajićem, Milom Đukanovićem ili možda sa obojicom?

Posebno je simptomatično što Krivokapić upravo sada ponovo otvara pitanje posebne „crkve u Crnoj Gori“, teme koja je godinama izazivala ogromne podele i tenzije u društvu.

Podsetimo, upravo su litije i masovni narodni protesti za odbranu svetinja predstavljali istorijski odgovor građana na pokušaje tadašnje vlasti Mila Đukanovića da oslabi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.

Krivokapić je sada podelio staru objavu iz 2021. godine o sastanku lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića sa patrijarhom Porfirijem, nakon čega je izneo niz političkih optužbi i insinuacija na račun vrha SPC i Srbije.

Deo javnosti smatra da je ovim potezom bivši premijer definitivno pokazao politički zaokret i potpuno odstupanje od politike sa kojom je nekada dobio ogromnu podršku naroda.

Njegove poruke mnogi vide kao pokušaj ponovnog otvaranja identitetskih sukoba u Crnoj Gori i direktno podrivanje pozicije SPC među pravoslavnim vernicima.

Posebno burne reakcije izazvala je činjenica da ovakve reči dolaze upravo od čoveka koji je nekada predstavljao simbol borbe za očuvanje svetinja i prava Srpske pravoslavne crkve.