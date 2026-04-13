Student Vladimir Balać rekao je, gostujući u sinoćnjem Hit tvitu, da studentima nakon 22 sata nije mesto na bilo kom fakultetu i da istraga mora da utvrdi zašto su se oni tamo nalazili.

Balać dodaje da su blokaderi pokazali da više vrednuju život psa od života sopstvene koleginice.

- Videli smo da više cene život psa nego ljudski. Oni su pokazali da ne vrednuju život svoje koleginice. rektor Đokić je čak bio i na nekoj proslavi nakon tragedije. Bila je denica Odbora za obrazovanje na koju su bili pozvani dekani i rektor Đokić, koji nije želeo da da odgovor na bilo koje pitanje - rekao je Balać i dodao:

- Oni koriste autonomiju fakulteta kao izgovor za bavljenjem politikom. Rektor Đokić je rekao da ako jedan policajac uđe na fakultet pozvaće hiljadu studenata. Đokić zloupotrebljava studente za svoje političke interese - rekao je Balać.

